https://sputniknews.jp/20221006/13225571.html
日本 石油備蓄の追加放出には適切な対応をとっていく
日本 石油備蓄の追加放出には適切な対応をとっていく
日本政府は石油備蓄の追加放出について、米国や他の関係国、国際エネルギー機関（IEA）の動向を注視しつつ、適切な対応を取っていく。木原誠二内閣官房副長官が6日の記者会見で、このように明らかにした。 2022年10月6日, Sputnik 日本
2022-10-06T15:23+0900
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石油輸出国機構（OPEC）やロシアなどその他の非加盟国の産油国からなる「OPECプラス」は5日、ウィーン（オーストリア）で開かれた会合で、11月の原油生産ペースを日量200万バレル減らすことで合意した。会見で木原氏は、この合意を受け、原油価格が高止まりする恐れがあると指摘している。日本政府は2022年2月から5月にかけて、原油価格の高騰を抑えるため、石油備蓄の放出を4度行った。石油備蓄の放出は、米国をはじめとする数カ国の協力のもとで行われた。関連記事
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日本 石油備蓄の追加放出には適切な対応をとっていく
日本政府は石油備蓄の追加放出について、米国や他の関係国、国際エネルギー機関（IEA）の動向を注視しつつ、適切な対応を取っていく。木原誠二内閣官房副長官が6日の記者会見で、このように明らかにした。
石油輸出国機構（OPEC）やロシアなどその他の非加盟国の産油国からなる「OPECプラス」は5日、ウィーン（オーストリア）で開かれた会合で、11月の原油生産ペースを日量200万バレル減らすことで合意
した。会見で木原氏
は、この合意を受け、原油価格が高止まりする恐れがあると指摘している。
日本政府は2022年2月から5月にかけて、原油価格の高騰を抑えるため、石油備蓄の放出
を4度行った。石油備蓄の放出は、米国をはじめとする数カ国の協力のもとで行われた。