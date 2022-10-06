https://sputniknews.jp/20221006/2eez-13223291.html
北朝鮮が弾道ミサイルとみられる飛翔体を2発発射、いずれも日本のEEZ外に落下
北朝鮮が弾道ミサイルとみられる飛翔体を2発発射、いずれも日本のEEZ外に落下
日本時間の午前6時ごろと6時15分ごろ、北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが東向けて発射された。いずれも日本のEEZ（排他的経済水域）の外側に落下した。防衛省の情報をもとに日本のメディアが報じた。 2022年10月6日, Sputnik 日本
2022-10-06T06:58+0900
2022-10-06T06:58+0900
2022-10-06T07:05+0900
北朝鮮
国際
政治
軍事
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/8691686_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7fddf03e0d2a2449a9106ba608021f8d.jpg
浜田防衛大臣は午前6時50分ごろ、防衛省に入った。防衛省は情報の収集と分析を進めており、浜田大臣は報告を受けたあと、記者団の取材に応じる。防衛省によると、北朝鮮が弾道ミサイルなどを発射したのは2022年に入って24回目です。9月下旬から10月上旬にかけてはあわせて5回と相次いで発射している。関連ニュース
北朝鮮
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/8691686_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_efd8ed84ef6f82c61aa58f12414e5a07.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
北朝鮮, 国際, 政治, 軍事
北朝鮮が弾道ミサイルとみられる飛翔体を2発発射、いずれも日本のEEZ外に落下
2022年10月6日, 06:58 (更新: 2022年10月6日, 07:05)
日本時間の午前6時ごろと6時15分ごろ、北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが東向けて発射された。いずれも日本のEEZ（排他的経済水域）の外側に落下した。防衛省の情報をもとに日本のメディアが報じた。
浜田防衛大臣は午前6時50分ごろ、防衛省に入った。防衛省は情報の収集と分析を進めており、浜田大臣は報告を受けたあと、記者団の取材に応じる。
防衛省によると、北朝鮮が弾道ミサイルなどを発射したのは2022年に入って24回目です。9月下旬から10月上旬にかけてはあわせて5回と相次いで発射している。