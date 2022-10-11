https://sputniknews.jp/20221011/13300688.html
ウクライナにおけるインフラ施設への攻撃 2日目
ウクライナにおけるインフラ施設への攻撃 2日目
ロシア軍は11日、前日に引き続き、ウクライナ各地に点在する軍やエネルギー関連などの重要インフラ施設へのミサイル攻撃を敢行。同日、国防省は全ての標的への攻撃が完了したと発表した。 2022年10月11日, Sputnik 日本
2022-10-11T23:09+0900
2022-10-11T23:09+0900
2022-10-11T23:09+0900
ドンバスの解放を賭けた特殊軍事作戦
インフォグラフィック
ロシア
ウクライナ
ドンバス
軍事
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/13287933_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_948c3f3039bcf240b3489d094d816548.png
攻撃があった地域は南部ザポロジエ、中部ラディージン、西部リヴィウ（リヴォフ）、リウネなど。水力発電所や火力発電所が攻撃を受けたほか、ウクライナ軍の燃料貯蔵基地や武器保管庫、鉄道拠点などが破壊された。ロシアのプーチン大統領は前日10日、ウクライナの軍事、通信、エネルギー関連施設に対する集中攻撃を行ったと発表した。プーチン大統領は、ウクライナはこれまでロシア連邦領内でテロ行為を繰り返しており、その脅威レベルに合致した、厳しい対応を行うと明言していた。関連ニュース
ウクライナ
ドンバス
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/13287933_180:0:1260:810_1920x0_80_0_0_bc53da05bb28d18b6b20a8c9d74980f1.png
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
インフォグラフィック, ロシア, ウクライナ, ドンバス, 軍事, инфографика
インフォグラフィック, ロシア, ウクライナ, ドンバス, 軍事, инфографика
ウクライナにおけるインフラ施設への攻撃 2日目
ロシア軍は11日、前日に引き続き、ウクライナ各地に点在する軍やエネルギー関連などの重要インフラ施設へのミサイル攻撃を敢行。同日、国防省は全ての標的への攻撃が完了したと発表した。
攻撃があった地域は南部ザポロジエ、中部ラディージン、西部リヴィウ（リヴォフ）、リウネなど。水力発電所や火力発電所が攻撃を受けたほか、ウクライナ軍の燃料貯蔵基地や武器保管庫、鉄道拠点などが破壊された。
ロシアのプーチン大統領
は前日10日、ウクライナの軍事、通信、エネルギー関連施設に対する集中攻撃を行ったと発表した。プーチン大統領は、ウクライナはこれまでロシア連邦領内でテロ行為を繰り返しており、その脅威レベルに合致した、厳しい対応を行うと明言していた。