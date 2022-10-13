https://sputniknews.jp/20221013/12-13317968.html
ウクライナにおけるインフラ施設への攻撃 12日時点の状況
ウクライナにおけるインフラ施設への攻撃 12日時点の状況
ロシア軍は10日、ウクライナの軍事、通信、エネルギー関連施設に対して長距離精密兵器による集中攻撃を開始し、12日、北東部スームィ州と中部ドニプロペトロフスク州にあるエネルギー関連施設に新たに攻撃を行った。 2022年10月13日, Sputnik 日本
2022-10-13T01:46+0900
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ドンバスの解放を賭けた特殊軍事作戦
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10日から12日にかけて攻撃が確認された地点は以下の通り。ロシアのプーチン大統領は10日、ウクライナの軍事、通信、エネルギー関連施設に対する集中攻撃を行ったと発表した。プーチン大統領は、ウクライナはこれまでロシア連邦領内でテロ行為を繰り返しており、その脅威レベルに合致した、厳しい対応を行うと明言していた。関連ニュース
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ウクライナにおけるインフラ施設への攻撃 12日時点の状況
2022年10月13日, 01:46 (更新: 2022年10月13日, 01:59)
ロシア軍は10日、ウクライナの軍事、通信、エネルギー関連施設に対して長距離精密兵器による集中攻撃を開始し、12日、北東部スームィ州と中部ドニプロペトロフスク州にあるエネルギー関連施設に新たに攻撃を行った。
10日から12日にかけて攻撃が確認された地点は以下の通り。
ロシアのプーチン大統領
は10日、ウクライナの軍事、通信、エネルギー関連施設に対する集中攻撃を行ったと発表した。プーチン大統領は、ウクライナはこれまでロシア連邦領内でテロ行為を繰り返しており、その脅威レベルに合致した、厳しい対応を行うと明言していた。