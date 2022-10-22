https://sputniknews.jp/20221022/144-13464704.html
政府が市場介入か、急激な円高で一時144円台に
政府が市場介入か、急激な円高で一時144円台に
外国為替市場では21日夜に1ドル＝151円台後半まで急速に円安が進んだあと、円相場は1ドル＝144円台まで一気に円高方向に変動しした。政府・日銀が市場介入に踏み切ったとみられる。NHKが報じた。 2022年10月22日, Sputnik 日本
2022-10-22T08:05+0900
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日本時間の午後11時半すぎに、円相場は突然円高方向に振れ、およそ2時間で1ドル＝144円台半ばまで変動した。財務省の神田財務官は記者団に、市場介入については「コメントしない」としたが、ドルを売り円を買い、市場介入に踏み切ったとみられている。政府・日銀は9月22日におよそ24年ぶりにドル売り円買いの市場介入を行っていた。
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政府が市場介入か、急激な円高で一時144円台に
外国為替市場では21日夜に1ドル＝151円台後半まで急速に円安が進んだあと、円相場は1ドル＝144円台まで一気に円高方向に変動しした。政府・日銀が市場介入に踏み切ったとみられる。NHKが報じた。
日本時間の午後11時半すぎに、円相場は突然円高方向に振れ、およそ2時間で1ドル＝144円台半ばまで変動した。財務省の神田財務官は記者団に、市場介入については「コメントしない」としたが、ドルを売り円を買い、市場介入に踏み切ったとみられている。
政府・日銀は9月22日におよそ24年ぶりにドル売り円買いの市場介入を行っていた。