https://sputniknews.jp/20221022/2-13464924.html

インドが核弾頭搭載可能な中距離弾道ミサイルの発射実験に成功、射程は最大2千キロ

インドが核弾頭搭載可能な中距離弾道ミサイルの発射実験に成功、射程は最大2千キロ

インドは核弾頭搭載可能な中距離弾道ミサイル「アグニ・プライム」の発射実験を行い、これに成功した。タイムズ・オブ・インディアが国防省の消息筋を引用して報じた。 2022年10月22日, Sputnik 日本

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報道によると、発射実験は21日に東部オリッサ州の沿岸から行われた。アグニ・プライムは2段式のミサイルで、固形燃料を使用している。これは中距離弾道ミサイルで射程距離は1000〜2000キロだという。このミサイルの発射実験は2021年6月と12月にも行われていた。報道によると、ミサイルは最長距離を飛行し、全ての目標物を破壊したという。「アグニ・プライム」の発射実験は3回連続で成功しており、発射実験はミサイルの正確さを証明したと報じられている。現在、インドは6種類の弾道ミサイル（アグニI～アグニVI）を保有している。射程はそれぞれ、アグニIは700キロ、アグニIIは2000キロ、アグニIIIとアグニIVは2500キロ～3500キロ、アグニVは5000キロ以上、アグニVIは最大1万キロとなっている。アグニVIについては潜水艦から発射が可能となっている。関連ニュース

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