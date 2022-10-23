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スナク氏 保守党党首選に出馬表明
スナク氏 保守党党首選に出馬表明
英国では23日、リシ・スナク元英国財務相が、英首相の後任を選ぶ保守党党首選に出馬を表明した。 2022年10月23日, Sputnik 日本
2022-10-23T20:30+0900
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また、この日には、ボリス・ジョンソン元首相とリシ・スナク元財務相が会談を行った。ジョンソン氏は支持者に対し、スナク氏とは何らかの取引は行っておらず、今後も保守党党首選に向けて戦っていくと述べた。
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スナク氏 保守党党首選に出馬表明
英国では23日、リシ・スナク元英国財務相が、英首相の後任を選ぶ保守党党首選に出馬を表明した。
スナク氏は、「英国は素晴らしい国だが、深刻な経済危機に直面している。だからこそ私は、保守党の党首になり、皆さんの次の首相として立候補する。私は経済を立て直し、党を団結させ、国に利益をもたらしたい」とツイッターに声明を投稿している 。
また、この日には、ボリス・ジョンソン元首相とリシ・スナク元財務相が会談を行った。ジョンソン氏は支持者に対し、スナク氏とは何らかの取引は行っておらず、今後も保守党党首選に向けて戦っていくと述べた。