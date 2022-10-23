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スナク氏 保守党党首選に出馬表明

スナク氏 保守党党首選に出馬表明

英国では23日、リシ・スナク元英国財務相が、英首相の後任を選ぶ保守党党首選に出馬を表明した。 2022年10月23日, Sputnik 日本

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また、この日には、ボリス・ジョンソン元首相とリシ・スナク元財務相が会談を行った。ジョンソン氏は支持者に対し、スナク氏とは何らかの取引は行っておらず、今後も保守党党首選に向けて戦っていくと述べた。

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