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イスラエルのF16戦闘機がシリアの首都を空爆
イスラエルのF16戦闘機がシリアの首都を空爆
イスラエル空軍のF16戦闘機2機がシリアの首都ダマスカスに巡航ミサイルで攻撃を行った。この攻撃に対し、シリア軍は防空システムで対応し、発射されたミサイル8発のうち、4発の撃墜に成功した。シリア各派和解調整センターのオレグ・エゴロフ副所長が発表した。 2022年10月26日, Sputnik 日本
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イスラエル軍は現地時間の10月24日13時50分から14時2分の間にかけて占領地のゴラン高原からF16戦術戦闘機を2機出撃させ、ダマスカス市内の施設に巡航ミサイルで攻撃を行った。シリア軍は発射された8発のうち、4発のミサイルを撃墜したものの、この攻撃によりシリア兵2名が負傷した。イスラエルは22日にもダマスカスを空爆していた。関連ニュース
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イスラエルのF16戦闘機がシリアの首都を空爆

2022年10月26日, 08:34 (更新: 2022年10月26日, 08:41)
© AFP 2022 / Jack GuesイスラエルのF16戦闘機がシリアの首都を空爆
イスラエルのF16戦闘機がシリアの首都を空爆 - Sputnik 日本, 1920, 26.10.2022
© AFP 2022 / Jack Gues
イスラエル空軍のF16戦闘機2機がシリアの首都ダマスカスに巡航ミサイルで攻撃を行った。この攻撃に対し、シリア軍は防空システムで対応し、発射されたミサイル8発のうち、4発の撃墜に成功した。シリア各派和解調整センターのオレグ・エゴロフ副所長が発表した。
イスラエル軍は現地時間の10月24日13時50分から14時2分の間にかけて占領地のゴラン高原からF16戦術戦闘機を2機出撃させ、ダマスカス市内の施設に巡航ミサイルで攻撃を行った。
シリア軍は発射された8発のうち、4発のミサイルを撃墜したものの、この攻撃によりシリア兵2名が負傷した。
イスラエルは22日にもダマスカスを空爆していた。
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