https://sputniknews.jp/20221026/f16-13523199.html
イスラエルのF16戦闘機がシリアの首都を空爆
イスラエルのF16戦闘機がシリアの首都を空爆
イスラエル空軍のF16戦闘機2機がシリアの首都ダマスカスに巡航ミサイルで攻撃を行った。この攻撃に対し、シリア軍は防空システムで対応し、発射されたミサイル8発のうち、4発の撃墜に成功した。シリア各派和解調整センターのオレグ・エゴロフ副所長が発表した。 2022年10月26日, Sputnik 日本
2022-10-26T08:34+0900
2022-10-26T08:34+0900
2022-10-26T08:41+0900
シリア
イスラエル
軍事
戦争・紛争・対立・外交
イラン
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/510/34/5103471_0:70:3073:1798_1920x0_80_0_0_54ecf75ca69e3c4694c801fa58ffd574.jpg
イスラエル軍は現地時間の10月24日13時50分から14時2分の間にかけて占領地のゴラン高原からF16戦術戦闘機を2機出撃させ、ダマスカス市内の施設に巡航ミサイルで攻撃を行った。シリア軍は発射された8発のうち、4発のミサイルを撃墜したものの、この攻撃によりシリア兵2名が負傷した。イスラエルは22日にもダマスカスを空爆していた。関連ニュース
シリア
イスラエル
イラン
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/510/34/5103471_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_01372a8c874874b6b268657a292ed4ca.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
シリア, イスラエル, 軍事, 戦争・紛争・対立・外交, イラン
シリア, イスラエル, 軍事, 戦争・紛争・対立・外交, イラン
イスラエルのF16戦闘機がシリアの首都を空爆
2022年10月26日, 08:34 (更新: 2022年10月26日, 08:41)
イスラエル空軍のF16戦闘機2機がシリアの首都ダマスカスに巡航ミサイルで攻撃を行った。この攻撃に対し、シリア軍は防空システムで対応し、発射されたミサイル8発のうち、4発の撃墜に成功した。シリア各派和解調整センターのオレグ・エゴロフ副所長が発表した。
イスラエル軍は現地時間の10月24日13時50分から14時2分の間にかけて占領地のゴラン高原からF16戦術戦闘機を2機出撃させ、ダマスカス市内の施設に巡航ミサイルで攻撃を行った。
シリア軍は発射された8発のうち、4発のミサイルを撃墜したものの、この攻撃によりシリア兵2名が負傷した。