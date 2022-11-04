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米国、韓国に新たな戦略兵器を配備する計画はない
米国、韓国に新たな戦略兵器を配備する計画はない
米国のロイド・オースティン国防長官は韓国の李鐘燮（イ・ジョンソプ）国防相との会談で、米国が韓国に新しい戦略兵器を配備する予定はないと述べた。 2022年11月4日, Sputnik 日本
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同氏は、ワシントンが、朝鮮半島での恒久的な配置や武器の配備を変更するつもりはないと述べた。オースティン氏は「新しい戦略兵器は恒久的に配備されることはない」と語った。また、米国防総省は「オースティン氏は、非戦略核兵器の使用を含む、米国またはその同盟国やパートナーに対するいかなる核攻撃も許すことはできず、金政権の終焉によって終わることになると指摘した」と発表した。韓国は3日午前、北朝鮮が日本海に向けて短距離弾道ミサイル2発と大陸間弾道ミサイ ル（ICBM）1発を発射したことを確認した。北朝鮮は同日、さらにミサイル3発を発射した。関連ニュース
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米国、韓国に新たな戦略兵器を配備する計画はない

2022年11月4日, 09:28
© AP Photo / Ahn Young-joon米国、韓国に新たな戦略兵器を配備する計画はない
米国、韓国に新たな戦略兵器を配備する計画はない - Sputnik 日本, 1920, 04.11.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
米国のロイド・オースティン国防長官は韓国の李鐘燮（イ・ジョンソプ）国防相との会談で、米国が韓国に新しい戦略兵器を配備する予定はないと述べた。
同氏は、ワシントンが、朝鮮半島での恒久的な配置や武器の配備を変更するつもりはないと述べた。
オースティン氏は「新しい戦略兵器は恒久的に配備されることはない」と語った。
北朝鮮のミサイル - Sputnik 日本, 1920, 03.11.2022
【視点】非核化の試みはすでに失敗に終わり　朝鮮半島のエスカレーションがもたらすものとは
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また、米国防総省は「オースティン氏は、非戦略核兵器の使用を含む、米国またはその同盟国やパートナーに対するいかなる核攻撃も許すことはできず、金政権の終焉によって終わることになると指摘した」と発表した。
韓国は3日午前、北朝鮮が日本海に向けて短距離弾道ミサイル2発と大陸間弾道ミサイ ル（ICBM）1発を発射したことを確認した。北朝鮮は同日、さらにミサイル3発を発射した。
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