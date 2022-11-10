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米中間選挙 これまでの開票結果
米中間選挙 これまでの開票結果
8日に投票が行われた米中間選挙の開票作業が進み、各地では上院・下院ともに当選確実とされる議員の名前が次々と公表されている。これまでの開票結果を、スプートニクでお知らせする。 2022年11月10日, Sputnik 日本
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報道によると、上院・下院のいずれも共和党が優勢。AP通信の集計では、上院では民主党が46議席、共和党が47議席を確保。下院では民主党が174議席、共和党が199議席確保している。関連ニュース
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米中間選挙 これまでの開票結果
2022年11月10日, 01:32 (更新: 2022年11月10日, 01:40)
8日に投票が行われた米中間選挙の開票作業が進み、各地では上院・下院ともに当選確実とされる議員の名前が次々と公表されている。これまでの開票結果を、スプートニクでお知らせする。
報道によると、上院・下院のいずれも共和党が優勢。AP通信の集計では、上院では民主党が46議席、共和党が47議席を確保。下院では民主党が174議席、共和党が199議席確保している。