https://sputniknews.jp/20221112/13749234.html

バイデン大統領、北朝鮮による挑発行為継続の結果について習主席に伝達予定＝米大統領補佐官

バイデン大統領、北朝鮮による挑発行為継続の結果について習主席に伝達予定＝米大統領補佐官

バイデン米大統領は、中国の習近平国家主席に対し、北朝鮮による挑発行為の継続は、アジア太平洋地域における米軍のプレゼンス増強につながると警告するという。ジェイク・サリバン大統領補佐官（国家安全保障担当）が述べた。 2022年11月12日, Sputnik 日本

2022-11-12T12:58+0900

2022-11-12T12:58+0900

2022-11-12T12:58+0900

国際

米国

北朝鮮

アジア

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/405/21/4052135_0:31:3135:1794_1920x0_80_0_0_bd4012e09f2d0c0ab7eebd7b29f71d20.jpg

サリバン氏は日本時間12日、カンボジアに向かう大統領専用機の中で、記者団に対し次のように語った。サリバン氏によれば、中国には、北朝鮮側の軍事的行動を抑えるべく建設的な役割を果たすことに利益がある。バイデン大統領と習近平国家首席による初の対面会談は、14日にインドネシア・バリ島で開催されるG20サミットの傍ら行われる予定。関連ニュース

https://sputniknews.jp/20221108/13686803.html

北朝鮮

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本

国際, 米国, 北朝鮮, アジア