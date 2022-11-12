日本
https://sputniknews.jp/20221112/13749234.html
バイデン大統領、北朝鮮による挑発行為継続の結果について習主席に伝達予定＝米大統領補佐官
バイデン大統領、北朝鮮による挑発行為継続の結果について習主席に伝達予定＝米大統領補佐官
バイデン米大統領は、中国の習近平国家主席に対し、北朝鮮による挑発行為の継続は、アジア太平洋地域における米軍のプレゼンス増強につながると警告するという。ジェイク・サリバン大統領補佐官（国家安全保障担当）が述べた。 2022年11月12日, Sputnik 日本
2022-11-12T12:58+0900
2022-11-12T12:58+0900
国際
米国
北朝鮮
アジア
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/405/21/4052135_0:31:3135:1794_1920x0_80_0_0_bd4012e09f2d0c0ab7eebd7b29f71d20.jpg
サリバン氏は日本時間12日、カンボジアに向かう大統領専用機の中で、記者団に対し次のように語った。サリバン氏によれば、中国には、北朝鮮側の軍事的行動を抑えるべく建設的な役割を果たすことに利益がある。バイデン大統領と習近平国家首席による初の対面会談は、14日にインドネシア・バリ島で開催されるG20サミットの傍ら行われる予定。関連ニュース
https://sputniknews.jp/20221108/13686803.html
北朝鮮
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/405/21/4052135_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_8f5b140fd83b58e1bdfa6f5170130148.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
国際, 米国, 北朝鮮, アジア
国際, 米国, 北朝鮮, アジア

バイデン大統領、北朝鮮による挑発行為継続の結果について習主席に伝達予定＝米大統領補佐官

2022年11月12日, 12:58
© AP Photo / Lee Jin-man朝鮮半島
朝鮮半島 - Sputnik 日本, 1920, 12.11.2022
© AP Photo / Lee Jin-man
バイデン米大統領は、中国の習近平国家主席に対し、北朝鮮による挑発行為の継続は、アジア太平洋地域における米軍のプレゼンス増強につながると警告するという。ジェイク・サリバン大統領補佐官（国家安全保障担当）が述べた。
サリバン氏は日本時間12日、カンボジアに向かう大統領専用機の中で、記者団に対し次のように語った。

「バイデン大統領は、北朝鮮は米国、韓国、日本だけでなく、地域全体の平和と安定に対する脅威であるという視点を習主席に伝えるだろう。そして、北朝鮮が弾道ミサイルの発射を続ければ、地域における米軍のプレゼンスをさらに高めることになる」

米原子力空母 - Sputnik 日本, 1920, 08.11.2022
米国が日本海に原子力空母を派遣　北朝鮮の核実験の場合
11月8日, 10:32
サリバン氏によれば、中国には、北朝鮮側の軍事的行動を抑えるべく建設的な役割を果たすことに利益がある。
バイデン大統領と習近平国家首席による初の対面会談は、14日にインドネシア・バリ島で開催されるG20サミットの傍ら行われる予定。
関連ニュース
ドイツ人専門家　北朝鮮は世界で最も核兵器使用の敷居が低い国
北朝鮮による米国への核攻撃は、金正恩政権の終焉につながる＝米国防総省
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала