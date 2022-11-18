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日本の10月の消費者物価は40年ぶりに3.6%に上昇

日本の10月の消費者物価は40年ぶりに3.6%に上昇

日本の消費者物価指数は、10月に1982年2月以来の記録となる3.6%に達し、日本銀行 (中央銀行) の2%の持続的なインフレ目標を大きく上回りった。総務省が18日発表した。 2022年11月18日, Sputnik 日本

2022-11-18T09:58+0900

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物価上昇の主な要因はエネルギー価格の高騰と円安。生鮮食品及びエネルギーを除く総合指数は103.4となり、前年同月比で3.6%上昇した。9月の消費者物価指数は2021年の同じ月を3％上回った。日本の内閣府が15日に発表した7～9月期の国内総生産（GDP）の速報値は、物価変動の影響を除いた実質で4〜6月期に比べて0.3％減、これが1年間続いた場合の年率に換算するとマイナス1.2％と4期ぶりのマイナスとなった。関連ニュース

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