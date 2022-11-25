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過去最大76ミリ砲搭載か 中国海警局の船が尖閣諸島周辺の領海に侵入
過去最大76ミリ砲搭載か 中国海警局の船が尖閣諸島周辺の領海に侵入
日本時間25日午前、沖縄県の尖閣諸島（中国名：釣魚島）周辺の領海に76ミリ砲を搭載したとみられる中国海警局の船が侵入した。日本のマスコミが報じた。 2022年11月25日, Sputnik 日本
2022-11-25T14:15+0900
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海上保安庁によると、現地時間25日午前10時過ぎ、尖閣諸島・大正島の沖合で中国海警局の船2隻が領海に侵入した。そのうちの1隻には過去最大の76ミリ砲が搭載されているとみられ、領海内に初めて侵入したという。この76ミリ砲を搭載しているとみられる船は、今月15日に尖閣諸島の接続水域に入ったことが確認されていた。日本の当局は、17日の日中首脳会談を前に中国側が日本に圧力をかけたとみなした。これまでは37ミリ砲が最大だったとみられるという。関連記事
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過去最大76ミリ砲搭載か 中国海警局の船が尖閣諸島周辺の領海に侵入
日本時間25日午前、沖縄県の尖閣諸島（中国名：釣魚島）周辺の領海に76ミリ砲を搭載したとみられる中国海警局の船が侵入した。日本のマスコミが報じた。
海上保安庁によると、現地時間25日午前10時過ぎ、尖閣諸島・大正島の沖合で中国海警局の船2隻が領海に侵入
した。そのうちの1隻には過去最大の76ミリ砲が搭載されているとみられ、領海内に初めて侵入したという。
この76ミリ砲を搭載しているとみられる船は、今月15日に尖閣諸島の接続水域
に入ったことが確認されていた。日本の当局は、17日の日中首脳会談
を前に中国側が日本に圧力をかけたとみなした。これまでは37ミリ砲が最大だったとみられるという。