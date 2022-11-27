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トゥクタミシェワ、ロシアグランプリ第6戦ペルミ大会を制す
トゥクタミシェワ、ロシアグランプリ第6戦ペルミ大会を制す
フィギュアスケートのロシアグランプリ大会第6戦「ペルミ地方知事杯」が27日、ペルミ市で行われた。エリザベータ・トゥクタミシェワ選手（25）が計239.94点で優勝した。 2022年11月27日, Sputnik 日本
2022-11-27T20:41+0900
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2位には239.15点でソフィア・ムラヴィヨワ（16）が、3位には210.86点のアリーナ・ゴルバチョワ（15）が入った。グランプリ・ロシア大会は並行して開かれている国際フィギュアスケート連盟（ISU）のグラン プリ・シリーズから露選手が排除されたために企画された国内大会となっているが、国際大会 の表彰台を総なめにしてきたロシアの強豪が集う本大会は、世界レベルであるといっても過言 ではないだろう。グランプリ・ロシア大会の男女シングルではISUのグランプリと同じように、各選手が第1～6戦の中から最大で2回出場し、順位結果に応じてポイントが付与される。その合計点をもとに、来年3月に南部ソチで開かれるグランプリ・ファイナルに出場する選手を露フィギュアスケート連盟が決定する。すでに第1、3戦で優勝したカミラ・ワリエワ選手（16）は、ファイナル進出をほぼ確実にしている。関連ニュース
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トゥクタミシェワ、ロシアグランプリ第6戦ペルミ大会を制す
2022年11月27日, 20:41 (更新: 2022年11月27日, 20:46)
フィギュアスケートのロシアグランプリ大会第6戦「ペルミ地方知事杯」が27日、ペルミ市で行われた。エリザベータ・トゥクタミシェワ選手（25）が計239.94点で優勝した。
2位には239.15点でソフィア・ムラヴィヨワ（16）が、3位には210.86点のアリーナ・ゴルバチョワ（15）が入った。
グランプリ・ロシア大会は並行して開かれている国際フィギュアスケート連盟（ISU）のグラン プリ・シリーズから露選手が排除されたために企画された国内大会となっているが、国際大会 の表彰台を総なめにしてきたロシアの強豪が集う本大会は、世界レベルであるといっても過言 ではないだろう。
グランプリ・ロシア大会
の男女シングルではISUのグランプリと同じように、各選手が第1～6戦の中から最大で2回出場し、順位結果に応じてポイントが付与される。その合計点をもとに、来年3月に南部ソチで開かれるグランプリ・ファイナルに出場する選手を露フィギュアスケート連盟が決定する。すでに第1、3戦で優勝したカミラ・ワリエワ選手（16）は、ファイナル進出をほぼ確実にしている。