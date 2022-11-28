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日本 反撃能力の保有に約60％が賛成、岸田内閣の不支持率は初の半数超え＝共同通信世論調査

日本 反撃能力の保有に約60％が賛成、岸田内閣の不支持率は初の半数超え＝共同通信世論調査

共同通信社が26、27両日に実施した全国電話世論調査によると、日本が反撃能力（敵基地攻撃能力）を持つことに対し、約60％が賛成すると回答した。一方、岸田内閣の不支持率は51.6％となり、内閣発足以降、初めて半数を超えた。 2022年11月28日, Sputnik 日本

2022-11-28T07:43+0900

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共同通信社が実施した世論調査によると、政府が進める防衛力強化に関し、日本が反撃能力（敵基地攻撃能力）を持つことに60.8％が賛成、35.0％が反対と回答した。また、防衛費増額の財源として何がふさわしいかとの問いには、「防衛費以外の予算の削減」が最多の35.4％、「法人税などの増税」22.4％、「国債の発行」13.2％と続いた。一方で、24.9％が「防衛費の増額は必要ない」と回答した。一方、岸田文雄内閣の不支持率は51.6％となり、内閣発足以降、初めて半数を超えた。支持率も10月末の前回調査から33.1％（4.5ポイント減）で過去最低を更新した。岸田首相は10月20日～11月20日までの1ヶ月間で3閣僚を更迭したが、このタイミングについて62.4％が「遅過ぎた」と回答した。有効回答者数は固定電話420人、携帯電話615人と示されている。関連ニュース

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