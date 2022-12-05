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フィギュアスケート ロシアジャンプ個人選手権 優勝はカミラ・ワリエワ
フィギュアスケート ロシアジャンプ個人選手権 優勝はカミラ・ワリエワ
ロシアのサンクトペテルブルク市で4日、フィギュアスケートのジャンプ個人選手権が行われた。カミラ・ワリエワ(16)が優勝した。 2022年12月5日, Sputnik 日本
2022-12-05T00:32+0900
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2位はソフィア・ムラヴィヨワ(16)、3位はアリサ・ドボエグラゾワ(14)だった。試合は各段階で1対1の対抗戦形式で行われた。それぞれが任意の単独ジャンプを2回ずつ実施。得点が高い選手が次の段階へ進む。ファイナルには3人が進み、優勝をかけて戦った。関連ニュース
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フィギュアスケート ロシアジャンプ個人選手権 優勝はカミラ・ワリエワ
2022年12月5日, 00:32 (更新: 2022年12月5日, 00:34)
ロシアのサンクトペテルブルク市で4日、フィギュアスケートのジャンプ個人選手権が行われた。カミラ・ワリエワ(16)が優勝した。
2位はソフィア・ムラヴィヨワ(16)、3位はアリサ・ドボエグラゾワ(14)だった。
試合は各段階で1対1の対抗戦形式で行われた。それぞれが任意の単独ジャンプを2回ずつ実施。得点が高い選手が次の段階へ進む。ファイナルには3人が進み、優勝をかけて戦った。