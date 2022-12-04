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フィギュアスケート ロシアジャンプ団体選手権 優勝はプルシェンコチーム
フィギュアスケート ロシアジャンプ団体選手権 優勝はプルシェンコチーム
ロシアのサンクトペテルブルク市で4日、フィギュアスケートのジャンプ団体選手権が行われた。計16点を獲得したプルシェンコチームが優勝した。 2022年12月4日, Sputnik 日本
2022-12-04T23:11+0900
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2位は計12点のトゥトベリーゼチーム、3位は計8点のミーシンチームだった。今大会は5ラウンドで構成され、第1ラウンドはペア、続いて各チームからシングル選手2人ずつが登場した。第2ラウンドではシングル選手は任意の3回転ジャンプを跳び、第3ラウンドでは任意の4回転ジャンプ、第4ラウンドではジャンプ2回あるいは3回の連続を跳ぶ。第5ラウンドでは5回以上のジャンプを連続して飛ぶ。関連ニュース
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フィギュアスケート ロシアジャンプ団体選手権 優勝はプルシェンコチーム
2022年12月4日, 23:11 (更新: 2022年12月4日, 23:12)
ロシアのサンクトペテルブルク市で4日、フィギュアスケートのジャンプ団体選手権が行われた。計16点を獲得したプルシェンコチームが優勝した。
2位は計12点のトゥトベリーゼチーム、3位は計8点のミーシンチームだった。
今大会は5ラウンドで構成され、第1ラウンドはペア、続いて各チームからシングル選手2人ずつが登場した。
第2ラウンドではシングル選手は任意の3回転ジャンプを跳び、第3ラウンドでは任意の4回転ジャンプ、第4ラウンドではジャンプ2回あるいは3回の連続を跳ぶ。第5ラウンドでは5回以上のジャンプを連続して飛ぶ。