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フィギュアGPファイナル女子SP　坂本が首位発進、2位に三原
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イタリア・トリノで開催されているフィギュアスケートのグランプリファイナルでは日本時間10日、女子シングルのショートプログラム（SP）が終了。日本の坂本花織選手（22）が首位に立った。 2022年12月10日, Sputnik 日本
2022-12-10T08:17+0900
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2022年世界選手権優勝の坂本選手は、今季ベストとなる75.86点を獲得しトップに立った。2位には、同じく日本の三原舞依選手（23、74.58点）、3位にはベルギーのルナ・ヘンドリックス選手（23、74.24点）が続いている。日本の渡辺倫果選手（20）もトリプルアクセルに挑み、72・58点を獲得。4位につけている。一方、ペアではSP首位の三浦璃来／木原龍一組が日本勢初の優勝を果たした。さらに、ジュニアGPファイナルでは9日、日本の島田麻央選手（14）205.54点で優勝した。日本女子のジュニアGPファイナル優勝は13年ぶり。関連ニュース
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スポーツ, フィギュアスケート, 坂本 花織
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フィギュアGPファイナル女子SP　坂本が首位発進、2位に三原

2022年12月10日, 08:17
© AFP 2022 / Yuichi Yamazaki坂本花織選手
坂本花織選手 - Sputnik 日本, 1920, 10.12.2022
© AFP 2022 / Yuichi Yamazaki
イタリア・トリノで開催されているフィギュアスケートのグランプリファイナルでは日本時間10日、女子シングルのショートプログラム（SP）が終了。日本の坂本花織選手（22）が首位に立った。
2022年世界選手権優勝の坂本選手は、今季ベストとなる75.86点を獲得しトップに立った。2位には、同じく日本の三原舞依選手（23、74.58点）、3位にはベルギーのルナ・ヘンドリックス選手（23、74.24点）が続いている。
日本の渡辺倫果選手（20）もトリプルアクセルに挑み、72・58点を獲得。4位につけている。
一方、ペアではSP首位の三浦璃来／木原龍一組が日本勢初の優勝を果たした。
さらに、ジュニアGPファイナルでは9日、日本の島田麻央選手（14）205.54点で優勝した。日本女子のジュニアGPファイナル優勝は13年ぶり。
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