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同性によるダンスとペアの競技を許可＝スケートカナダ連盟
同性によるダンスとペアの競技を許可＝スケートカナダ連盟
スケートカナダ連盟は公式サイトの発表で、ペア及びアイスダンスの部門で同性の選手による出場を許可した。 2022年12月14日, Sputnik 日本
2022-12-14T12:10+0900
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スケートカナダはフィギュアスケート界における性差別撲滅のため、男女の参加規定を変更し、「フィギュアスケーターA」、「フィギュアスケーターB」、または「パートナー」という表現を使用することを決定した。なお、この規定はスケートカナダ連盟が主催する大会にしか適用されない。関連ニュース
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同性によるダンスとペアの競技を許可＝スケートカナダ連盟

2022年12月14日, 12:10
© wikipedia.org同性によるダンスとペアの競技を許可＝スケートカナダ連盟
同性によるダンスとペアの競技を許可＝スケートカナダ連盟 - Sputnik 日本, 1920, 14.12.2022
© wikipedia.org
スケートカナダ連盟は公式サイトの発表で、ペア及びアイスダンスの部門で同性の選手による出場を許可した。
スケートカナダはフィギュアスケート界における性差別撲滅のため、男女の参加規定を変更し、「フィギュアスケーターA」、「フィギュアスケーターB」、または「パートナー」という表現を使用することを決定した。
なお、この規定はスケートカナダ連盟が主催する大会にしか適用されない。
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