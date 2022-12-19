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北朝鮮、偵察衛星開発に関する実験を実施したと発表 18日にはミサイル発射

北朝鮮、偵察衛星開発に関する実験を実施したと発表 18日にはミサイル発射

北朝鮮は、18日に北西部東倉里（トンチャンリ）にある西海（ソヘ）衛星発射場で、偵察衛星の開発に関連する実験を行ったと発表した。北朝鮮の朝鮮労働党機関紙「労働新聞」を元にNHKが報じた。 2022年12月19日, Sputnik 日本

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北朝鮮の朝鮮労働党機関紙「労働新聞」は19日、国家宇宙開発局が北西部東倉里（トンチャンリ）にある「西海（ソヘ）衛星発射場」で「偵察衛星の開発のための最終段階の重要な実験を、きのう行った」と発表した。また、同紙によると、国家宇宙開発局は「2023年4月までに軍事偵察衛星1号機の準備を終える」と発表した。日本の防衛省は、18日午前11時11分ごろと午前11時52分ごろ、北朝鮮西岸付近から弾道ミサイル2発が東の方向に発射されたと発表した。いずれも最高高度は550キロ程度、飛行距離は約500キロで、通常の軌道で飛行し、日本のEEZ（排他的経済水域）の外側の日本海に落下したと推定されている。NHKは、北朝鮮の発表はの18日の発射を指すものとみられると報じている。北朝鮮が弾道ミサイルなどを発射したのは、11月18日にICBM（大陸間弾道ミサイル）級のミサイルを発射して以来で、2022年に入って35回目。関連ニュース

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