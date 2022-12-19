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日本、2023年度予算案は114兆円程度 防衛費増額により過去最大

日本、2023年度予算案は114兆円程度 防衛費増額により過去最大

日本政府は19日、2023年度当初予算案の一般会計歳出の総額を114兆円程度とする方向で最終調整に入った。予算案は23日に閣議決定される予定。共同通信が報じた。 2022年12月19日, Sputnik 日本

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共同通信によると、高齢化に伴い社会保障費も膨らむとされており、2022年度の107兆5964億円からは6兆円以上増え、11年連続で過去最大を更新する。100兆円超えとなるのは5年連続。日本政府は、2023年度から5年間の防衛費を約43兆円に増額するとしている。その財源に充てる「防衛力強化資金」を2023年度中に設置するため、2022年度に比べて大幅に予算額が膨らんだ。防衛費は2022年度当初の約5兆4000億円から1.2倍以上に膨らみ、6兆8000億円程度と過去最大に上る見通し。共同通信は「歳出が膨張し、歳入の多くを借金に依存する予算の姿は変わらず、財政は一段と悪化する」と指摘している。関連ニュース

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