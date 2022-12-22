https://sputniknews.jp/20221222/14346326.html
ロシア東部最大のガス田で中国向け天然ガスの生産開始
ロシア東部最大のガス田で中国向け天然ガスの生産開始
ロシア東部最大のガス田で、ロシアと中国をつなぐパイプラインに供給される天然ガスの生産が21日、始まった。日本のメディアが報じた。 2022年12月22日, Sputnik 日本
2022-12-22T13:25+0900
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欧州がロシア産天然ガスの依存を減らす中、ロシアは中国への供給を拡大し、関係を強化している。露ガスプロムは21日、東シベリアのイルクーツク州にあるコビクタ・ガス田の操業開始にあわせて、サンクトペテルブルクで記念の式典を開催した。ガスプロムによると、このガス田の採掘可能な埋蔵量はおよそ1兆8000億立方メートルとロシア東部最大で、2019年に供給を開始した中国向けのパイプライン「シベリアの力」に接続される。計画では、2026年以降、年間270億立方メートルを生産するという。関連ニュース
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ロシア東部最大のガス田で中国向け天然ガスの生産開始
ロシア東部最大のガス田で、ロシアと中国をつなぐパイプラインに供給される天然ガスの生産が21日、始まった。日本のメディアが報じた。
欧州がロシア産天然ガスの依存を減らす中、ロシアは中国への供給を拡大し、関係を強化している。
露ガスプロムは21日、東シベリアのイルクーツク州にあるコビクタ・ガス田の操業開始にあわせて、サンクトペテルブルクで記念の式典を開催した。ガスプロムによると、このガス田の採掘可能な埋蔵量はおよそ1兆8000億立方メートルとロシア東部最大で、2019年に供給を開始した中国向けのパイプライン「シベリアの力」に接続される。
計画では、2026年以降、年間270億立方メートルを生産するという。