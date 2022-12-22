日本
https://sputniknews.jp/20221222/14346326.html
ロシア東部最大のガス田で中国向け天然ガスの生産開始
ロシア東部最大のガス田で中国向け天然ガスの生産開始
ロシア東部最大のガス田で、ロシアと中国をつなぐパイプラインに供給される天然ガスの生産が21日、始まった。日本のメディアが報じた。 2022年12月22日, Sputnik 日本
2022-12-22T13:25+0900
2022-12-22T13:25+0900
国際
中国
ロシア
経済
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e6/06/14/11621639_0:202:2925:1847_1920x0_80_0_0_27a85c4d111315e05e886b77dc0946ab.jpg
欧州がロシア産天然ガスの依存を減らす中、ロシアは中国への供給を拡大し、関係を強化している。露ガスプロムは21日、東シベリアのイルクーツク州にあるコビクタ・ガス田の操業開始にあわせて、サンクトペテルブルクで記念の式典を開催した。ガスプロムによると、このガス田の採掘可能な埋蔵量はおよそ1兆8000億立方メートルとロシア東部最大で、2019年に供給を開始した中国向けのパイプライン「シベリアの力」に接続される。計画では、2026年以降、年間270億立方メートルを生産するという。関連ニュース
https://sputniknews.jp/20221101/13602954.html
中国
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e6/06/14/11621639_98:0:2827:2047_1920x0_80_0_0_d538d0c3d33579d948c858db5ee316f9.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
国際, 中国, ロシア, 経済
国際, 中国, ロシア, 経済

ロシア東部最大のガス田で中国向け天然ガスの生産開始

2022年12月22日, 13:25
© Sputnik / Тарас Литвиненко / メディアバンクへ移行ロシア東部最大のガス田で中国向け天然ガスの生産開始
ロシア東部最大のガス田で中国向け天然ガスの生産開始 - Sputnik 日本, 1920, 22.12.2022
© Sputnik / Тарас Литвиненко
/
メディアバンクへ移行
ロシア東部最大のガス田で、ロシアと中国をつなぐパイプラインに供給される天然ガスの生産が21日、始まった。日本のメディアが報じた。
欧州がロシア産天然ガスの依存を減らす中、ロシアは中国への供給を拡大し、関係を強化している。
日本がロシア産燃料抜きに生き残ることは不可能＝伊藤忠会長 - Sputnik 日本, 1920, 01.11.2022
日本がロシア産燃料抜きに生き残ることは不可能＝伊藤忠会長
11月1日, 12:00
露ガスプロムは21日、東シベリアのイルクーツク州にあるコビクタ・ガス田の操業開始にあわせて、サンクトペテルブルクで記念の式典を開催した。ガスプロムによると、このガス田の採掘可能な埋蔵量はおよそ1兆8000億立方メートルとロシア東部最大で、2019年に供給を開始した中国向けのパイプライン「シベリアの力」に接続される。
計画では、2026年以降、年間270億立方メートルを生産するという。
関連ニュース
【視点】ロシア産原油に対する「上限価格」設定のリスクと影響
11月の貿易収支は過去最大の赤字、ロシアとの取引は輸出入ともに減＝日本財務省
国際
国内
政治
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала