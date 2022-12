大坂選手、女子スポーツ界の世界長者番付1位を堅持

Highest-Paid Female Athletes in 2022, per Forbes:



1) Naomi Osaka: $51.1 million

2) Serena Williams: $41.3 million

3) Eileen Gu: $20.1 million

4) Emma Raducanu: $18.7 million

5) Iga Świątek: $14.9 million



(via @thebrettknight/@JustBirny)

https://t.co/IWhoqp4TUu