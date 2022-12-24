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環境保護活動家、マドリードの幹線道路に「張り付く」

環境保護活動家、マドリードの幹線道路に「張り付く」

環境保護団体「フトゥロ・ベジタル」（野菜の未来）の活動家ら数名がスペインの首都マドリードのM30幹線道路で1時間以上にわたって座り込みを行い、食肉加工業者らの仕事を妨害した。 2022年12月24日, Sputnik 日本

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活動家らは食肉加工の工場に通じる道路を封鎖した。団体側は食料システムを変化させ、農業、環境、動物を保護する観点から決定を下すことを要求した。 その上でメンバーらは地産地消、雇用拡大、食料自給率の拡大に尽力することを政府に訴えた。「フトゥロ・ベジタル」の活動からは11月、スペインを代表する画家フランシスコ・デ・ゴヤの絵画に接着剤で「貼り付く」事件を起こし、話題になっていた。関連ニュース

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