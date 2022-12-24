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バイデン大統領 2023年度国防予算に署名
バイデン大統領 2023年度国防予算に署名
バイデン米大統領は12月23日、約8500億ドル相当の2023会計年度の国防予算に署名した。ホワイトハウスが発表した。 2022年12月24日, Sputnik 日本
2022-12-24T04:13+0900
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「今日、私は2023会計年度の国防費に署名した」バイデン氏大統領の声明を米政権が発表した。米国防予算の計上額は、昨2022年度の7780億ドル（103兆2872億円）から8473億ドル（112兆4875億円）へ増加する。台湾への軍事援助に100億ドル（1兆3276億円）、ウクライナに8億ドル（1062億円）が計上され、さらに60億ドル（7965億円）は、欧州におけるロシアの抑止に充てられた。数ページに及ぶ文書は、G20など一連の国際組織からのロシアの除外、ロシアと金取引に対する制裁、ロシア側とのミサイル防衛に関する情報交換の禁止を達成することを見越している。関連ニュース
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バイデン大統領 2023年度国防予算に署名
バイデン米大統領は12月23日、約8500億ドル相当の2023会計年度の国防予算に署名した。ホワイトハウスが発表した。
「今日、私は2023会計年度の国防費に署名した」バイデン氏大統領の声明を米政権が発表
した。
米国防予算の計上額は、昨2022年度の7780億ドル（103兆2872億円）から8473億ドル（112兆4875億円）へ増加する。台湾への軍事援助に100億ドル（1兆3276億円）、ウクライナに8億ドル（1062億円）が計上され、さらに60億ドル（7965億円）は、欧州におけるロシアの抑止に充てられた。
数ページに及ぶ文書は、G20など一連の国際組織からのロシアの除外、ロシアと金取引に対する制裁、ロシア側とのミサイル防衛に関する情報交換の禁止を達成することを見越している。