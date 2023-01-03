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EU が声明を発表、北朝鮮に完全非核化を要求

EU が声明を発表、北朝鮮に完全非核化を要求

欧州対外行動局は声明を発出し、北朝鮮に対し、完全で不可逆的な非核化の道を進むよう要求した。 2023年1月3日, Sputnik 日本

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声明の中でEUは、「完全かつ検証可能で不可逆的な非核化の道を、信頼に足る形で北朝鮮が突き進む」ことを要求したほか、ミサイルや無人機の発射により、軍事的緊張を高めないよう要請した。先に北朝鮮の金正恩総書記は朝鮮労働党中央委員会第8期第6回総会で演説を行い、核抑止力の強化、核弾頭の製造拡大、新たな大陸間弾道ミサイルの構築、偵察衛星と打上げ機の速やかな開発完了を呼び掛けていた。関連ニュース

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