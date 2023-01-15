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英国 ウクライナへの戦車「チャレンジャー2」供与をめぐりスナク首相を批判
英国 ウクライナへの戦車「チャレンジャー2」供与をめぐりスナク首相を批判
英国スナク首相がウクライナに英主力戦車「チャレンジャー2」の供与を表明したことについて、英ヘリテージ党のデビット・カルテン党首は、スナク首相は大きなミスを犯していると述べた。 2023年1月15日, Sputnik 日本
2023-01-15T21:52+0900
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スナク首相はこれより前、ウクライナに英主力戦車「チャレンジャー2」14両を供与する意向を表明した。米国メディアでは先日、トルコがウクライナに米国製クラスター爆弾を供与していることが報じられた。関連ニュース
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英国 ウクライナへの戦車「チャレンジャー2」供与をめぐりスナク首相を批判
英国スナク首相がウクライナに英主力戦車「チャレンジャー2」の供与を表明したことについて、英ヘリテージ党のデビット・カルテン党首は、スナク首相は大きなミスを犯していると述べた。
カルテン党首はSNSで「政府は紛争の縮小を試みるべきで、腐敗してナチスに感染されたゼレンスキー政権を支援することで紛争を長引かせるべきではない」と発信した。
スナク首相はこれより前、ウクライナに英主力戦車「チャレンジャー2
」14両を供与する意向を表明した。
米国メディアでは先日、トルコがウクライナに米国製クラスター爆弾
を供与していることが報じられた。