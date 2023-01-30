https://sputniknews.jp/20230130/14761861.html
クリル諸島での漁業は日本の漁業者にとって死活問題＝鈴木貴子議員
クリル諸島での漁業は日本の漁業者にとって死活問題＝鈴木貴子議員
ロシア領クリル諸島（北方領土）付近のロシアの経済水域における漁業の安全操業は、日本の漁業者にとって「死活問題」である。日本の鈴木貴子議員（自民党）が、30日の衆議院予算委員会でこのように述べた。 2023年1月30日, Sputnik 日本
2023-01-30T16:26+0900
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鈴木貴子議員はこの日の予算委員会で、ロシア外務省のザハロワ報道官が29日、日本政府の反ロ的対応から、日本漁船の安全操業を定めた露日間の協定を政府間で交渉する時期を定めることは不可能だと発言したことに言及した。鈴木議員は、野村哲郎農林水産相に対し、クリル諸島で操業を行う漁業者への支援を行うように求めた。この鈴木議員の答弁に対し、野村哲郎農林水産相は以下のように答えた。関連記事
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クリル諸島での漁業は日本の漁業者にとって死活問題＝鈴木貴子議員
2023年1月30日, 16:26 (更新: 2023年1月30日, 16:31)
ロシア領クリル諸島（北方領土）付近のロシアの経済水域における漁業の安全操業は、日本の漁業者にとって「死活問題」である。日本の鈴木貴子議員（自民党）が、30日の衆議院予算委員会でこのように述べた。