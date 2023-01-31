日本
https://sputniknews.jp/20230131/14768307.html
米国、極超音速ミサイル発射実験に成功
米国、極超音速ミサイル発射実験に成功
米国防総省は、ロッキード・マーチン社の極超音速ミサイルの発射実験に成功したと発表した。ミサイルは高度6万フィート（約1万8300メートル）を超え、飛行距離は300海里（555.6キロ）、速度はマッハ5（時速6125キロ）以上に達した。 2023年1月31日, Sputnik 日本
2023-01-31T03:46+0900
2023-01-31T03:46+0900
2023-01-31T03:46+0900
米国
ミサイル
軍事
武器・兵器
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e6/0b/15/13895541_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_6ff06d3f35c96c2af679964d01188c98.jpg
発表によると、今回の発射は米空軍が米国防総省の国防高等研究計画庁（DARPA）と共同で実施した極超音速吸気式兵器コンセプト（HAWC）の最後の試験飛行となった。関連ニュース
https://sputniknews.jp/20230112/--14549479.html
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e6/0b/15/13895541_211:0:1411:900_1920x0_80_0_0_f838c36404ba46fe8a52eb2f11b7f6d2.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Sputnik 日本
米国, ミサイル, 軍事, 武器・兵器
米国, ミサイル, 軍事, 武器・兵器
米国、極超音速ミサイル発射実験に成功
2023年1月31日, 03:46
© 写真 : Lockheed Martin
極超音速ミサイル
© 写真 : Lockheed Martin
米国防総省は、ロッキード・マーチン社の極超音速ミサイルの発射実験に成功したと発表した。ミサイルは高度6万フィート（約1万8300メートル）を超え、飛行距離は300海里（555.6キロ）、速度はマッハ5（時速6125キロ）以上に達した。
国防総省は、「ロッキード・マーチンの極超音速吸気式エンジンを搭載したミサイルのバージョンはプログラムを実行し、その当初の目標をすべて達成した」と
発表
した。
米メディア ロシアの兵器は 「恐怖」を抱かせるもの
1月12日, 16:03
発表によると、今回の発射は米空軍が米国防総省の国防高等研究計画庁（DARPA）と共同で実施した極超音速吸気式兵器コンセプト（HAWC）の最後の試験飛行となった。
関連ニュース
【視点】米国製ブラッドレー歩兵戦闘車は「奇跡の兵器」にあらずも強敵 欠点と利点
米国防総省 極超音速ミサイルの発射テストに成功
米国
ミサイル
軍事
武器・兵器
日本
国際
国内
政治
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
Twitter
YouTube
Line
プロジェクトについて
コンテンツの使用規則
ご意見、ご感想など
コメント・ガイド
© 2023 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
チャットへのアクセスは
ルール
違反でブロックされる ：を通じて貴方は再び参加することができます
∞
. 貴方がブロックに同意しない場合、
返信用フォーム
をご利用ください
討議は終了しました。投書公開後24時間はディスカッションに参加できます
コメント投稿には、
ログイン
または
新規登録
が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала