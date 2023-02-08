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ロシアとの平和条約交渉、「シンガポールでの合意踏まえ」継続＝岸田首相
ロシアとの平和条約交渉、「シンガポールでの合意踏まえ」継続＝岸田首相
岸田文雄首相は８日午前の衆院予算委員会で、立憲民主党の野田佳彦氏からの質問に答えた中で、南クリル諸島（日本では北方領土）の問題を含む平和条約締結交渉を引き続き継続すると表明した。 2023年2月8日, Sputnik 日本
2023-02-08T12:54+0900
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岸田首相は回答の中で、「シンガポールでの首脳会談における合意を含め、諸合意を踏まえて取り組むのが政府の基本方針だ」と述べた。2018年にシンガポールで開催された露日首脳会談では、安倍晋三元首相とプーチン露大統領が日ソ共同宣言に基づく平和条約交渉の締結加速で一致していた。関連ニュース
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ロシアとの平和条約交渉、「シンガポールでの合意踏まえ」継続＝岸田首相
岸田文雄首相は８日午前の衆院予算委員会で、立憲民主党の野田佳彦氏からの質問に答えた中で、南クリル諸島（日本では北方領土）の問題を含む平和条約締結交渉を引き続き継続すると表明した。
岸田首相は回答の中で、「シンガポールでの首脳会談における合意を含め、諸合意を踏まえて取り組むのが政府の基本方針
だ」と述べた。
2018年にシンガポールで開催された露日首脳会談では、安倍晋三元首相とプーチン露大統領が日ソ共同宣言に基づく平和条約交渉の締結加速で一致していた。