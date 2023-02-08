https://sputniknews.jp/20230208/4012165-14860748.html

トルコ地震 発生40時間後に12歳少女救助 有感地震は165回

トルコ地震 発生40時間後に12歳少女救助 有感地震は165回

トルコ南東部で発生したマグニチュード7.8の地震で7日、発生から40時間後に倒壊した建物の下から12歳の少女が無事に救出された。トルコのIHA通信が伝えている。 2023年2月8日, Sputnik 日本

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IHA通信によると、少女はトルコ中南部のマラティヤで、倒壊した建物のがれきの中から救出された。容体については不明だが、医療チームが病院に搬送したという。また、トルコ政府によると、この地震でトルコ国内ではこれまでに5434人の死亡、3万1777人の負傷者が確認された。隣国のシリアでも死者812人、負傷者1400人以上となっている。一方、欧州地中海地震学センターによると、地震発生から39時間で、トルコ中部では165回の有感地震が観測された。マグニチュード5以上の大規模な余震も度々起こっており、予断を許さない状況だ。最初の地震は現地時間6日午前1時17分（日本時間同日午前10時17分）、南東部カフラマンマラシュ県で発生。その後、同日午前10時（日本時間同日午後7時）過ぎにも同県でマグニチュード7.7の地震が発生している。スプートニクは6日に地震が観測された地域を、インフォグラフィックでまとめている。関連ニュース

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