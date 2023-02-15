https://sputniknews.jp/20230215/14958457.html
日本が購入するトマホークは最新型、迎撃困難＝岸田首相
日本が購入するトマホークは最新型、迎撃困難＝岸田首相
岸田文雄首相は15日の衆院予算委員会で、反撃能力（敵基地攻撃能力）用の装備として用いるために取得を計画する米国製巡航ミサイル「トマホーク」に関し「最新型で、迎撃を回避する飛翔も可能だ」と説明した。日本のメディアが報じた。 2023年2月15日, Sputnik 日本
2023-02-15T12:12+0900
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自民党の石破茂氏への答弁。政府が進める防衛力強化方針については「今の時代を生きるわれわれに大きな責任がある。取り組みを進めたい」と意義を強調した。政府は2023年度予算案にはトマホークの取得費として2113億円を計上した。関係者によると、海上自衛隊のイージス艦から発射可能で、米海軍も導入する最新型の取得を予定。関連ニュース
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日本が購入するトマホークは最新型、迎撃困難＝岸田首相
岸田文雄首相は15日の衆院予算委員会で、反撃能力（敵基地攻撃能力）用の装備として用いるために取得を計画する米国製巡航ミサイル「トマホーク」に関し「最新型で、迎撃を回避する飛翔も可能だ」と説明した。日本のメディアが報じた。
自民党の石破茂氏への答弁。政府が進める防衛力強化方針については「今の時代を生きるわれわれに大きな責任がある。取り組みを進めたい」と意義を強調した。
政府は2023年度予算案にはトマホークの取得費として2113億円を計上した。関係者によると、海上自衛隊のイージス艦から発射可能で、米海軍も導入する最新型の取得を予定。