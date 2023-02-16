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Танк немецкого производства Леопард-2 - Sputnik 日本, 1920
戦車「レオパルト」他、ウクライナへの武器供与状況
独は1月25日、ウクライナに自国製戦車「レオパルト2」14台を供与し、他国にも同戦車の供与を許可すると決定。ピストリウス独国防相は供与を「3月末まで」に行うと明言した。米国も同日、M1エイブラムス戦車31台のウクライナ供与の意向を表明。独の決定を待っていた英仏、ノルウェー、ポーランドが次々に「レオパルト2」の供与を宣言した。ウクライナは最初の調達で12か国から最多で140台が受領可能と踏んでいる。スプートニクはウクライナへの武器供与状況について、戦場で会する各国の戦車の性能比較をまとめた。
https://sputniknews.jp/20230216/1-14967423.html
ウクライナ支援国際基金、軍事支援第1弾を発表　英国防省
ウクライナ支援国際基金、軍事支援第1弾を発表　英国防省
英国防省は15日、英国が進めるウクライナへの軍事支援の国際的枠組み「ウクライナ支援国際基金」から2億ポンド（322億円）相当の軍事支援第1弾を供与すると明らかにした。支援にはスペアパーツや弾薬なども含まれている。 2023年2月16日, Sputnik 日本
2023-02-16T02:01+0900
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英国防省はこのように発表した。具体的な内容としては、ウクライナの戦車やそのほかの戦闘車用の砲弾、弾薬や無人機システム、電子戦装備、偵察・監視用装備などが含まれている。この声明はブリュッセルで行われたNATOの国防相会議で発表された。今後もアイスランドやリトアニアも加えて、計5億2000万ポンド（836億円）相当の支援になる見込み。一方、NATO国防相会議では一部の加盟国とスウェーデンの計18カ国が、宇宙からの偵察活動の向上のため衛星ネットワークを共有する方針で一致した。関連ニュース
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ウクライナ支援国際基金、軍事支援第1弾を発表　英国防省

2023年2月16日, 02:01
© Fotobank.ru/Getty Images / Peter MacdiarmidNATO（アーカイブ写真）
NATO（アーカイブ写真） - Sputnik 日本, 1920, 16.02.2023
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英国防省は15日、英国が進めるウクライナへの軍事支援の国際的枠組み「ウクライナ支援国際基金」から2億ポンド（322億円）相当の軍事支援第1弾を供与すると明らかにした。支援にはスペアパーツや弾薬なども含まれている。

「英国、オランダ、ノルウェー、スウェーデン、デンマークが第1弾の支援に合意した。予定されている支援は2億ポンド相当で、死活的に必要な資源が含まれている」

英国防省はこのように発表した。具体的な内容としては、ウクライナの戦車やそのほかの戦闘車用の砲弾、弾薬や無人機システム、電子戦装備、偵察・監視用装備などが含まれている。
この声明はブリュッセルで行われたNATOの国防相会議で発表された。今後もアイスランドやリトアニアも加えて、計5億2000万ポンド（836億円）相当の支援になる見込み。
一方、NATO国防相会議では一部の加盟国とスウェーデンの計18カ国が、宇宙からの偵察活動の向上のため衛星ネットワークを共有する方針で一致した。
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