https://sputniknews.jp/20230216/99-14975408.html
ウクライナに追加で99億ドルの財政支援、ロシア関連資産の寄付も検討＝米国際開発庁
ウクライナに追加で99億ドルの財政支援、ロシア関連資産の寄付も検討＝米国際開発庁
米国は直近の数ヶ月間でウクライナに対し、追加で99億ドルの財政支援を計画している。米国際開発庁のダフナ・レンド長官が明らかにした。 2023年2月16日, Sputnik 日本
2023-02-16T09:43+0900
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国際開発庁は現在この問題で連邦議会と意見を調整している。米国はすでにウクライナに対し130億ドルの財政支援を提供している。また、政府は国内で押収したロシア関連資産をウクライナに寄付する可能性も検討している。関連ニュース
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ウクライナに追加で99億ドルの財政支援、ロシア関連資産の寄付も検討＝米国際開発庁
米国は直近の数ヶ月間でウクライナに対し、追加で99億ドルの財政支援を計画している。米国際開発庁のダフナ・レンド長官が明らかにした。
国際開発庁は現在この問題で連邦議会と意見を調整している。米国はすでにウクライナに対し130億ドルの財政支援を提供している。また、政府は国内で押収したロシア関連資産をウクライナに寄付する可能性も検討している。