ミンスク合意が遵守されていればウクライナ紛争は回避可能だった＝中国国連大使

「仮にミンスク合意の項目が全て効果的に遵守されていればウクライナ危機はおそらく今日のような形にはならなかっただろう……絶対的な安全、政治的排他性、力による封じ込みに対する志向こそ、欧州が安全保障分野で直面する厳しい状況の根本原因である」