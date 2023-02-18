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ミンスク合意が遵守されていればウクライナ紛争は回避可能だった＝中国国連大使
ミンスク合意が遵守されていればウクライナ紛争は回避可能だった＝中国国連大使
ウクライナ東部の紛争を巡る和平合意「ミンスク合意」の条項が仮に全て遵守されていれば、今日のウクライナ情勢は回避できた。国連安保理の会合で中国の張軍国連大使が表明した。 2023年2月18日, Sputnik 日本
2023-02-18T12:00+0900
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張軍国連大使は会合で次のように指摘した。張軍国連大使によると、ウクライナ危機は欧州の安全保障分野における衝突のクライマックスであり、それは北大西洋条約機構（NATO）が冷戦終了後、東方拡大したことと密接に関係しているという。関連ニュース
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ミンスク合意が遵守されていればウクライナ紛争は回避可能だった＝中国国連大使

2023年2月18日, 12:00
© Sputnik / Dmitry Astakhovミンスク合意が遵守されていればウクライナ紛争は回避可能だった＝中国国連大使
ミンスク合意が遵守されていればウクライナ紛争は回避可能だった＝中国国連大使 - Sputnik 日本, 1920, 18.02.2023
© Sputnik / Dmitry Astakhov
ウクライナ東部の紛争を巡る和平合意「ミンスク合意」の条項が仮に全て遵守されていれば、今日のウクライナ情勢は回避できた。国連安保理の会合で中国の張軍国連大使が表明した。
張軍国連大使は会合で次のように指摘した。

「仮にミンスク合意の項目が全て効果的に遵守されていればウクライナ危機はおそらく今日のような形にはならなかっただろう……絶対的な安全、政治的排他性、力による封じ込みに対する志向こそ、欧州が安全保障分野で直面する厳しい状況の根本原因である」

ゼレンスキー氏が独メディアに告白、ミンスク合意を遵守するつもりは毛頭なかった - Sputnik 日本, 1920, 10.02.2023
ゼレンスキー氏が独メディアに告白、ミンスク合意を遵守するつもりは毛頭なかった
2月10日, 08:24
張軍国連大使によると、ウクライナ危機は欧州の安全保障分野における衝突のクライマックスであり、それは北大西洋条約機構（NATO）が冷戦終了後、東方拡大したことと密接に関係しているという。
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