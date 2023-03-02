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ベトナム　新国家主席にボー・バン・トゥオン氏
ベトナム　新国家主席にボー・バン・トゥオン氏
ベトナム国会は、新たな国家主席として共産党中央委員会政治局員のボー・バン・トゥオン氏を選出した。2日、ベトナム政府のウェブサイトで発表された。 2023年3月2日, Sputnik 日本
2023-03-02T13:33+0900
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トゥオン氏は、国会議員の前で国家主席の就任宣誓を行ったという。これよりも前の1月17日、グエン・スアン・フック氏が汚職疑惑で国家主席を辞任した。この翌日、ヴォー・ティ・アイン・スアン氏が暫定国家主席に任命された。ボー・ヴァン・トゥオン氏は現在52歳。ベトナム政治史上最年少で国家主席に就任した。同氏の在任期間は2026年まで。
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ベトナム　新国家主席にボー・バン・トゥオン氏

2023年3月2日, 13:33 (更新: 2023年3月2日, 13:59)
© AFP 2023 / Manan Vatsyayanaボー・バン・トゥオン氏
ボー・バン・トゥオン氏 - Sputnik 日本, 1920, 02.03.2023
© AFP 2023 / Manan Vatsyayana
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ベトナム国会は、新たな国家主席として共産党中央委員会政治局員のボー・バン・トゥオン氏を選出した。2日、ベトナム政府のウェブサイトで発表された。
トゥオン氏は、国会議員の前で国家主席の就任宣誓を行ったという。
これよりも前の1月17日、グエン・スアン・フック氏が汚職疑惑で国家主席を辞任した。この翌日、ヴォー・ティ・アイン・スアン氏が暫定国家主席に任命された。
ボー・ヴァン・トゥオン氏は現在52歳。ベトナム政治史上最年少で国家主席に就任した。同氏の在任期間は2026年まで。
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