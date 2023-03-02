https://sputniknews.jp/20230302/15127424.html

ベトナム 新国家主席にボー・バン・トゥオン氏

ベトナム 新国家主席にボー・バン・トゥオン氏

ベトナム国会は、新たな国家主席として共産党中央委員会政治局員のボー・バン・トゥオン氏を選出した。2日、ベトナム政府のウェブサイトで発表された。 2023年3月2日, Sputnik 日本

2023-03-02T13:33+0900

2023-03-02T13:33+0900

2023-03-02T13:59+0900

ベトナム

政治

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e7/03/02/15127639_0:71:3000:1759_1920x0_80_0_0_d3e320da4deda3061129fb1292a39d9a.jpg

トゥオン氏は、国会議員の前で国家主席の就任宣誓を行ったという。これよりも前の1月17日、グエン・スアン・フック氏が汚職疑惑で国家主席を辞任した。この翌日、ヴォー・ティ・アイン・スアン氏が暫定国家主席に任命された。ボー・ヴァン・トゥオン氏は現在52歳。ベトナム政治史上最年少で国家主席に就任した。同氏の在任期間は2026年まで。

ベトナム

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本

ベトナム, 政治