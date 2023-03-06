https://sputniknews.jp/20230306/wto-15184044.html
韓国、日本とのWTO紛争解決手続き中断へ
韓国、日本とのWTO紛争解決手続き中断へ
韓国政府は6日、日本による韓国向け輸出管理の厳格化措置に対抗して進めてきた世界貿易機関（WTO）への提訴について、日本側と協議を行う間は紛争解決手続きを中断すると発表した。各マスコミが報じた。 2023年3月6日, Sputnik 日本
2023-03-06T16:06+0900
2023-03-06T16:06+0900
2023-03-06T16:22+0900
国内
韓国
経済
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/21/12/211251_0:236:3500:2205_1920x0_80_0_0_b60fb4ea59d76542fd42685c0edf8458.jpg
日本政府は2019年7月、所謂「徴用工問題」をめぐり、韓国向け半導体材料の輸出管理を厳格化した。 韓国の聯合ニュースによると、韓国産業省は6日、日韓両政府は対韓輸出規制が強化された2019年7月以前の状態に取り戻すため、速やかに協議していくと発表した。
国内
韓国
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/21/12/211251_202:0:3318:2337_1920x0_80_0_0_71c423761fd3cb8bf29497bca93d58e9.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
国内, 韓国, 経済
韓国、日本とのWTO紛争解決手続き中断へ
2023年3月6日, 16:06 (更新: 2023年3月6日, 16:22)
追加情報は現在作成中
韓国政府は6日、日本による韓国向け輸出管理の厳格化措置に対抗して進めてきた世界貿易機関（WTO）への提訴について、日本側と協議を行う間は紛争解決手続きを中断すると発表した。各マスコミが報じた。
日本政府は2019年7月、所謂「徴用工問題」をめぐり、韓国向け半導体材料の輸出管理を厳格化した。 韓国の聯合ニュースによると、韓国産業省は6日、日韓両政府は対韓輸出規制が強化された2019年7月以前の状態に取り戻すため、速やかに協議していくと発表した。