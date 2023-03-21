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露中首脳の正式会談始まる プーチン大統領と習主席、モスクワで
露中首脳の正式会談始まる プーチン大統領と習主席、モスクワで
ロシアのウラジーミル・プーチン大統領と中国の習近平国家主席による露中首脳会談が21日午後3時20分（日本時間同日午後9時20分）ごろ、モスクワのクレムリン宮殿で始まった。 2023年3月21日, Sputnik 日本
2023-03-21T21:26+0900
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露大統領府のペスコフ報道官によると、会談はラブロフ露外相やナビウリナ露中央銀行総裁らを加えた少人数会合のあと、より多くの出席者を含む拡大会合に移る。両首脳による声明の発表は同日午後6時（日本時間22日午前0時）ごろを予定しているという。習近平国家主席は20～22日の日程でロシアを公式訪問。20日には両首脳が一対一形式での非公式の会談を4時間半にわたって行っていた。関連ニュース
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露中首脳の正式会談始まる プーチン大統領と習主席、モスクワで
2023年3月21日, 21:26 (更新: 2023年3月21日, 21:37)
ロシアのウラジーミル・プーチン大統領と中国の習近平国家主席による露中首脳会談が21日午後3時20分（日本時間同日午後9時20分）ごろ、モスクワのクレムリン宮殿で始まった。
露大統領府のペスコフ報道官によると、会談はラブロフ露外相やナビウリナ露中央銀行総裁らを加えた少人数会合のあと、より多くの出席者を含む拡大会合に移る。両首脳による声明の発表は同日午後6時（日本時間22日午前0時）ごろを予定しているという。
習近平国家主席は20～22日の日程でロシアを公式訪問。20日には両首脳が一対一形式での非公式の会談
を4時間半にわたって行っていた。