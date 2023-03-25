日本
https://sputniknews.jp/20230325/18-15440063.html
児童手当支給対象、18歳までで調整へ
児童手当支給対象、18歳までで調整へ
少子化対策の強化をめぐり、日本政府は児童手当の支給対象年齢を18歳までに引き上げる方向で調整に入った。所得制限の見直しとともに、多子世帯への加算も検討している。NHKが報じた。 2023年3月25日, Sputnik 日本
2023-03-25T15:34+0900
2023-03-25T15:34+0900
政治
国内
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e7/02/07/14846955_49:0:966:516_1920x0_80_0_0_459c36b2faf45da18a3412b66f401f6f.jpg
岸田首相が目指す少子化対策を具体化するため、政府は3月中にもたたき台をまとめる。育児負担の軽減策として、保育所の利用要件を緩和し、親が就労していない場合などでも、時間単位で子どもを預けられるようにする。さらに、子どもが2歳になるまでの期間は時短勤務の場合でも給付金を支給するほか、自営業者やフリーランスの支援策として、産前産後の国民年金保険料の免除期間を広げる案も検討している。関連ニュース
国内
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e7/02/07/14846955_163:0:851:516_1920x0_80_0_0_5346fc0a53ce58f9cb32388f8a581de8.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
政治, 国内
政治, 国内

児童手当支給対象、18歳までで調整へ

2023年3月25日, 15:34
© 写真 : 北方領土返還要求全国大会実行委員会/YouTube児童手当支給対象、18歳までで調整へ
児童手当支給対象、18歳までで調整へ - Sputnik 日本, 1920, 25.03.2023
© 写真 : 北方領土返還要求全国大会実行委員会/YouTube
少子化対策の強化をめぐり、日本政府は児童手当の支給対象年齢を18歳までに引き上げる方向で調整に入った。所得制限の見直しとともに、多子世帯への加算も検討している。NHKが報じた。
岸田首相が目指す少子化対策を具体化するため、政府は3月中にもたたき台をまとめる。育児負担の軽減策として、保育所の利用要件を緩和し、親が就労していない場合などでも、時間単位で子どもを預けられるようにする。さらに、子どもが2歳になるまでの期間は時短勤務の場合でも給付金を支給するほか、自営業者やフリーランスの支援策として、産前産後の国民年金保険料の免除期間を広げる案も検討している。
関連ニュース
３千人超が立候補見通し　４１道府県議選、３１日告示
【解説】岸田首相のウクライナ訪問　なぜ今の時期に？　その評価は？
国際
国内
政治
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала