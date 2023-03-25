https://sputniknews.jp/20230325/18-15440063.html

児童手当支給対象、18歳までで調整へ

児童手当支給対象、18歳までで調整へ

少子化対策の強化をめぐり、日本政府は児童手当の支給対象年齢を18歳までに引き上げる方向で調整に入った。所得制限の見直しとともに、多子世帯への加算も検討している。NHKが報じた。 2023年3月25日, Sputnik 日本

2023-03-25T15:34+0900

2023-03-25T15:34+0900

2023-03-25T15:34+0900

政治

国内

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e7/02/07/14846955_49:0:966:516_1920x0_80_0_0_459c36b2faf45da18a3412b66f401f6f.jpg

岸田首相が目指す少子化対策を具体化するため、政府は3月中にもたたき台をまとめる。育児負担の軽減策として、保育所の利用要件を緩和し、親が就労していない場合などでも、時間単位で子どもを預けられるようにする。さらに、子どもが2歳になるまでの期間は時短勤務の場合でも給付金を支給するほか、自営業者やフリーランスの支援策として、産前産後の国民年金保険料の免除期間を広げる案も検討している。関連ニュース

国内

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本

政治, 国内