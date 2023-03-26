https://sputniknews.jp/20230326/30-15448317.html

独外務省、スパイ疑惑でロシア人外交官30人以上の追放を計画

独外務省、スパイ疑惑でロシア人外交官30人以上の追放を計画

ドイツは、スパイ活動の疑いがあるとして、ベルリンに駐在する30人以上のロシア人外交官を追放する予定だという。独誌フォーカスが報じた。 2023年3月26日, Sputnik 日本

2023-03-26T11:49+0900

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同誌は「ベアボック外相は、ベルリンに駐在している30人以上のロシア人外交官を追放する計画だ」だと報じている。同誌は治安当局の情報を引用し、ロシアの外交官らが外交特権を利用して、政治、ビジネス、科学、軍からドイツの情報提供者を不法に募集し、破壊工作や偽情報工作の計画を行った疑いがあると指摘している。ベアボック氏は、相次ぐロシア関連の失言で知られている。1月の欧州評議会では「我々（編注：欧州）はロシアと戦争をしている」と発言したことで波紋が広がり、ドイツ外務省も「ドイツは国際法上の紛争当事者ではない」と火消しにかかる事態となっていた。関連ニュース

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