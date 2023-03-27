https://sputniknews.jp/20230327/15456521.html

露太平洋艦隊のコルベット艦「グロームキー」が日本海で砲撃訓練

露太平洋艦隊のコルベット艦「グロームキー」が日本海で砲撃訓練

露太平洋艦隊に所属するコルベット艦「グロームキー」が日本海上で、目標に向けた射撃訓練を実施した。露太平洋艦隊が明らかにした。 2023年3月27日, Sputnik 日本

2023-03-27T13:30+0900

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発表によれば、コルベット艦は日本海に向け出航し、単装速射砲A190から、仮想敵の艦船を想定した海上目標に向けた射撃訓練を行った。またその後、海上に浮遊する模擬機雷を重機関銃で破壊、処分する訓練も実施したという。砲撃訓練では、近海での電波探知妨害装置を使用して模擬目標が設定された。 また訓練の最後に、乗員は無防備状態での襲撃に備えた防衛訓練も実施した。関連ニュース

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