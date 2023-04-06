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中国が高性能磁石製造技術の禁輸を検討、米中間の対立が先鋭化
中国が高性能磁石製造技術の禁輸を検討、米中間の対立が先鋭化
中国政府はレアアース（希土類）を用いた高性能磁石などの製造技術を輸出禁止する方向で検討に入った。日本経済新聞が報じた。 2023年4月6日, Sputnik 日本
2023-04-06T10:15+0900
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レアアースは電気自動車（EV）やモニター、ハイテク兵器など幅広い製品に使用されている。報道によると、中国の商務省と科学技術省が2022年末に発表した「中国輸出禁止・輸出制限技術リスト」の改訂案で、レアアースの加工に必要な技術の輸出禁止を盛り込む。また、レアアースを材料とする高性能磁石の製造技術も同様に輸出禁止される。これらの変更は年内にも適用される見通し。半導体などのハイテク分野で米中対立が先鋭化しており、中国はレアアース分野での主導権掌握を目指している。関連ニュース
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中国政府はレアアース（希土類）を用いた高性能磁石などの製造技術を輸出禁止する方向で検討に入った。日本経済新聞が報じた。
レアアースは電気自動車（EV）やモニター、ハイテク兵器など幅広い製品に使用されている。報道によると、中国の商務省と科学技術省が2022年末に発表した「中国輸出禁止・輸出制限技術リスト」の改訂案で、レアアースの加工に必要な技術の輸出禁止を盛り込む
。また、レアアースを材料とする高性能磁石の製造技術も同様に輸出禁止される。これらの変更は年内にも適用される見通し。
半導体などのハイテク分野で米中対立が先鋭化しており、中国はレアアース分野での主導権掌握を目指している。