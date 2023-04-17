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日米韓がミサイル防衛訓練を実施 米韓空軍は大規模合同訓練も
日米韓がミサイル防衛訓練を実施 米韓空軍は大規模合同訓練も
日米韓の3カ国は17日、北朝鮮の核・ミサイル脅威に対応するためのミサイル防衛訓練を実施する。韓国海軍の発表を元に聯合ニュースが報じた。米韓空軍は17～28日にかけて大規模な合同訓練も行う。 2023年4月17日, Sputnik 日本
2023-04-17T12:46+0900
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韓国の海軍関係者は、訓練は「北の核・ミサイル脅威に備えて韓米日の安全保障協力を強化し、海軍の弾道ミサイル対応能力・態勢を堅固にする機会」だとし、実戦的な訓練によって作戦への備えを確実にすると伝えた。訓練には、韓国軍の駆逐艦「栗谷李珥」、米軍のミサイル駆逐艦「ベンフォールド」、日本の海上自衛隊の護衛艦「あたご」の3隻が参加する。いずれもイージスシステムを搭載している。また、米韓空軍は17～28日にかけて大規模な共同訓練を行う。韓国軍からは最新鋭ステルス戦闘機F35やF16戦闘機および空中給油機など60機余り、米軍からは空軍のF16戦闘機や空中給油機、海兵隊の戦闘機F35BやFA18など40機余りが参加する。北朝鮮は、13日に金正恩総書記の立ち会いのもと、固体燃料式の新型ICBM（大陸間弾道ミサイル）「火星18型」の発射実験を初めて行ったと発表した。NHKは、北朝鮮が核・ミサイル開発に拍車をかける中、韓国側は強固な同盟関係を確認するとしていると報じている。関連ニュース
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日米韓がミサイル防衛訓練を実施 米韓空軍は大規模合同訓練も
日米韓の3カ国は17日、北朝鮮の核・ミサイル脅威に対応するためのミサイル防衛訓練を実施する。韓国海軍の発表を元に聯合ニュースが報じた。米韓空軍は17～28日にかけて大規模な合同訓練も行う。
韓国の海軍関係者は、訓練
は「北の核・ミサイル脅威に備えて韓米日の安全保障協力を強化し、海軍の弾道ミサイル対応能力・態勢を堅固にする機会」だとし、実戦的な訓練によって作戦への備えを確実にすると伝えた。
訓練には、韓国軍の駆逐艦「栗谷李珥」、米軍のミサイル駆逐艦「ベンフォールド」、日本の海上自衛隊の護衛艦「あたご」の3隻が参加する。いずれもイージスシステムを搭載している。
また、米韓空軍は17～28日にかけて大規模な共同訓練
を行う。韓国軍からは最新鋭ステルス戦闘機F35やF16戦闘機および空中給油機など60機余り、米軍からは空軍のF16戦闘機や空中給油機、海兵隊の戦闘機F35BやFA18など40機余りが参加する。
北朝鮮は、13日に金正恩総書記の立ち会いのもと、固体燃料式の新型ICBM（大陸間弾道ミサイル）「火星18型」の発射実験
を初めて行ったと発表した。NHKは、北朝鮮が核・ミサイル開発に拍車をかける中、韓国側は強固な同盟関係を確認するとしていると報じている
。