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米国がウクライナに追加で3億2500万ドルの軍事支援

米国がウクライナに追加で3億2500万ドルの軍事支援

米国はウクライナに追加で3億2500万ドルの追加軍事支援を行う。ホワイトハウスと国防総省が表明した。 2023年4月20日, Sputnik 日本

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ホワイトハウスの公式サイトに掲載された大統領の指示によると、今回の軍事支援では榴弾砲と高機動ロケット砲「ハイマース」用の弾薬に加え、155mm榴弾と105mm榴弾、歩兵戦闘車「ブラッドリー」用の誘導ミサイル、対戦車弾AT4、対戦車用地雷、銃弾900万発、「高精密航空ミサイル」、「ロジスティック用の支援」に必要な車両4両が含まれた。これにより、ロシアによる特別軍事作戦開始以降、米国がウクライナに行った軍事支援の額は、 354億ドルに達した。関連ニュース

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