Googleの共同創業者がテスラ社の持ち株を売却して非営利団体を設立
2023年4月23日, 10:18 (更新: 2023年4月23日, 10:26)
© AP Photo / Eric RisbergGoogleの共同創業者がテスラ社の持ち株を売却して非営利団体を設立
© AP Photo / Eric Risberg
Googleの共同創業者であるロシア出身のセルゲイ・ブリン氏は電気自動車メーカー「テスラ」の株、およそ3億6600万ドル分を売却し、保健及び気候変動分野におけるプロジェクトを支援する非営利団体を設立した。ブルームバーグ通信が報じた。
この非営利団体は「catalyst 4」という名称で、ブリン氏はテスラ社の株を2021年12月に売却した資金で同団体を設立した模様。
Sergej Brin sold 366 mio US$ Tesla stock in dec 2022— Klaus V. Zinser (@klausz) April 22, 2023
„The Tesla shares were sold by Catalyst4 for $366 million over four days starting Dec. 14, 2021, the filings show.“
What was the Musk volume/value sold in dec?@KoguanLeo @garyblack00 @SaltasticTakes https://t.co/vsfejgzqPQ https://t.co/dFzmIN5P2b
およそこの時期にブリン氏とイーロン・マスク氏の間で関係悪化があったと言う。テスラ社の株式売却から間もない2022年1月にブリンさんはニコール・シェナハンさんと離婚していた。
Elon Musk Denies Allegation He Had Affair with Google Co-Founder Sergey @muskQu0tes @elonmusk Brin's Wife Nicole Shanahan https://t.co/3WWzpecEwU vía @people— Stephen Stewart (@Stephen52292188) January 15, 2023
2022年7月、イーロン・マスク氏は、ブリン氏の妻であるシェナハンさんと不倫関係にあると報じられていたものの、これについてマスク氏は「完全な戯言」とコメントしていた。
先にウォールストリート・ジャーナルはブリン氏とシェナハンさんの離婚はマスク氏との密愛が原因だと報じていた。
ブリンさんの離婚はこれで2度目。ブリンさんとシェナハンさんは2021年12月から別居状態にあった模様。
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