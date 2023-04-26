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【図説】国連安保理はどのように機能しているのか？
【図説】国連安保理はどのように機能しているのか？
ロシアは4月1日より1カ月間、国連安全保障理事会の議長国を務めている。ラブロフ外相は、24日には国連憲章の擁護に関する公開討論で、25日には中東情勢に関する公開討論で議長を務めた。国連安保理の任務や理事国などの基本情報について、スプートニクがインフォグラフィックでまとめた。 2023年4月26日, Sputnik 日本
2023-04-26T17:06+0900
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【図説】国連安保理はどのように機能しているのか？
ロシアは4月1日より1カ月間、国連安全保障理事会の議長国を務めている。ラブロフ外相は、24日には国連憲章の擁護に関する公開討論で、25日には中東情勢に関する公開討論で議長を務めた。国連安保理の任務や理事国などの基本情報について、スプートニクがインフォグラフィックでまとめた。