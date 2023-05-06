シベリアで大規模森林火災発生、複数の州に危険迫る
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森林火災が相次ぐシベリア連邦管区では3つの州で大規模火災の危険が迫っている。全露科学技術研究所（市民防衛・非常事態問題）が発表した。
発表によると、シベリア連邦管区の南部では先週、大きな火災が多数発生したという。
Fires are raging in Russia in Ural and Siberia— NEXTA (@nexta_tv) May 4, 2023
In the Tyumen region, the village of Uspenka is burning.
Earlier, fires destroyed the village of Borzya in Transbaikalia, and in the Sverdlovsk region more than 100 residential buildings burned down in the village of Sosva. pic.twitter.com/q3ePUmcQYC
これによりノヴォシビルスク州、イルクーツク州、オムスク州では大規模火災が発生する可能性がある。またザバイカリエ地方やスラヴロポリ地方、アストラハンスク州、ノヴゴロド州、プスコフ州に加え、ウラル連邦管区南部および沿ヴォルガ連邦管区の広域にも火の手が迫っている。
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