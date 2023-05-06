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シベリアで大規模森林火災発生、複数の州に危険迫る
シベリアで大規模森林火災発生、複数の州に危険迫る
森林火災が相次ぐシベリア連邦管区では3つの州で大規模火災の危険が迫っている。全露科学技術研究所（市民防衛・非常事態問題）が発表した。 2023年5月6日, Sputnik 日本
2023-05-06T12:24+0900
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ロシア
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発表によると、シベリア連邦管区の南部では先週、大きな火災が多数発生したという。これによりノヴォシビルスク州、イルクーツク州、オムスク州では大規模火災が発生する可能性がある。またザバイカリエ地方やスラヴロポリ地方、アストラハンスク州、ノヴゴロド州、プスコフ州に加え、ウラル連邦管区南部および沿ヴォルガ連邦管区の広域にも火の手が迫っている。関連ニュース
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シベリアで大規模森林火災発生、複数の州に危険迫る

2023年5月6日, 12:24
© Sputnik / Evgeniy Epanchincev / メディアバンクへ移行ザバイカル地方の森林火災
ザバイカル地方の森林火災 - Sputnik 日本, 1920, 06.05.2023
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森林火災が相次ぐシベリア連邦管区では3つの州で大規模火災の危険が迫っている。全露科学技術研究所（市民防衛・非常事態問題）が発表した。
発表によると、シベリア連邦管区の南部では先週、大きな火災が多数発生したという。
これによりノヴォシビルスク州、イルクーツク州、オムスク州では大規模火災が発生する可能性がある。またザバイカリエ地方やスラヴロポリ地方、アストラハンスク州、ノヴゴロド州、プスコフ州に加え、ウラル連邦管区南部および沿ヴォルガ連邦管区の広域にも火の手が迫っている。
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