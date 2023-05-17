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ウクライナ最高裁トップが270万ドルの汚職疑惑で逮捕
ウクライナ最高裁トップが270万ドルの汚職疑惑で逮捕
ウクライナ反汚職特別検察はウクライナ最高裁判所のウセヴォロド・クニャゼフ長官が不当に270万ドルの利益を得た疑いがあるとし、逮捕した。 2023年5月17日, Sputnik 日本
2023-05-17T09:49+0900
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先に検察は最高裁長官を汚職容疑で逮捕した。同日、ウクライナ最高裁は長官に対する不信任を表明し、その全権停止を支持した。検察は5月16日、クニャゼフ最高裁長官およびその弁護士を拘束した。長官はウクライナ刑法に従い起訴される見通し。有罪が確定すれば、最大で懲役12年の実刑判決が下される可能性がある。関連ニュース
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ウクライナ最高裁トップが270万ドルの汚職疑惑で逮捕
ウクライナ反汚職特別検察はウクライナ最高裁判所のウセヴォロド・クニャゼフ長官が不当に270万ドルの利益を得た疑いがあるとし、逮捕した。
先に検察は最高裁長官を汚職容疑で逮捕した。同日、ウクライナ最高裁は長官に対する不信任を表明し、その全権停止を支持した。
検察は5月16日、クニャゼフ最高裁長官およびその弁護士を拘束した。
長官はウクライナ刑法に従い起訴される見通し。有罪が確定すれば、最大で懲役12年の実刑判決が下される可能性がある。