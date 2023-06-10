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露軍、ザポロジエ方面における宇軍の攻撃をすべて撃退＝露国防省
露軍、ザポロジエ方面における宇軍の攻撃をすべて撃退＝露国防省
ロシア国防省は10日、ザポロジエ（ザポリージャ）方面およびアルチョモフスク（バフムート）市の地域でウクライナ軍が24時間の間に数回の攻撃を試みたが、ロシア軍がすべて撃退したと発表した。 2023年6月10日, Sputnik 日本
2023-06-10T21:36+0900
2023-06-10T21:52+0900
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ロシア国防省によると、ザポロジエ方面ではロシア軍特別軍事作戦東方面隊、陸軍航空隊、砲兵部隊が敵の攻撃を2度撃退し、敵の装甲車両の2つの車列を壊滅させた。
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露軍、ザポロジエ方面における宇軍の攻撃をすべて撃退＝露国防省

2023年6月10日, 21:36 (更新: 2023年6月10日, 21:52)
© Sputnik / Vitaly Timkiv / メディアバンクへ移行露軍、ザポロジエ方面における宇軍の攻撃をすべて撃退＝露国防省
露軍、ザポロジエ方面における宇軍の攻撃をすべて撃退＝露国防省 - Sputnik 日本, 1920, 10.06.2023
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ロシア国防省は10日、ザポロジエ（ザポリージャ）方面およびアルチョモフスク（バフムート）市の地域でウクライナ軍が24時間の間に数回の攻撃を試みたが、ロシア軍がすべて撃退したと発表した。
ロシア国防省によると、ザポロジエ方面ではロシア軍特別軍事作戦東方面隊、陸軍航空隊、砲兵部隊が敵の攻撃を2度撃退し、敵の装甲車両の2つの車列を壊滅させた。
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