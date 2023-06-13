「こども未来戦略方針」を閣議決定　少子化対策に3兆円超　岸田首相が会見

持続的で構造的な賃上げや人への投資などによる「経済成長実現」と経済支援の充実による「少子化対策」を「車の両輪」として進める

3.

今後3年間で出産一時金の引き上げや児童手当の拡充、各種支援の前倒しなどをスピード感を持って行う