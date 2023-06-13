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「こども未来戦略方針」を閣議決定 少子化対策に3兆円超 岸田首相が会見
「こども未来戦略方針」を閣議決定 少子化対策に3兆円超 岸田首相が会見
日本政府は13日、少子化対策などをめぐる「こども未来戦略方針」を閣議決定した。岸田首相は午後6時半ごろから会見を始め、予算規模3兆円超にのぼる少子化対策の具体的な方策や家庭への支援内容などを説明している。 2023年6月13日, Sputnik 日本
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会見の様子は首相官邸の公式YouTubeチャンネルなどで中継されている。岸田首相は会見で、以下の3点を強調した。
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「こども未来戦略方針」を閣議決定 少子化対策に3兆円超 岸田首相が会見
2023年6月13日, 18:49 (更新: 2023年6月13日, 19:03) サイン
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日本政府は13日、少子化対策などをめぐる「こども未来戦略方針」を閣議決定した。岸田首相は午後6時半ごろから会見を始め、予算規模3兆円超にのぼる少子化対策の具体的な方策や家庭への支援内容などを説明している。
会見の様子は首相官邸の公式YouTubeチャンネルなどで中継されている。
1.
持続的で構造的な賃上げや人への投資などによる「経済成長実現」と経済支援の充実による「少子化対策」を「車の両輪」として進める
2.
2030年代初頭までに子ども家庭庁予算を倍増させ、計画全体では「3兆円半ば」の予算を確保する
3.
今後3年間で出産一時金の引き上げや児童手当の拡充、各種支援の前倒しなどをスピード感を持って行う